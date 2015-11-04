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    Луческу: «Мальме» должен быть рад счету 0:4»

    Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча с "Мальме" (4:0) в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. По словам румынского специалиста, его команда могла добиться и более разгромного результата.

    "Думаю, "Мальме" должен быть рад счету 0:4. Мы больше 20 раз били по воротам и могли добыть еще более крупную победу. Мы доказали, что можно добывать результат благодаря другой игре - комбинационной и техничной, отличной от длинных передач в исполнении "Мальме", - сказал Луческу.

    После четырех туров Лиги чемпионов "Шахтер" с тремя очками занимает третье место в группе А, возглавляет - "Реал" с десятью баллами.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 07:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 08:50

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