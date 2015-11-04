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    Локадия: «Раньше смотрел Лигу чемпионов только по телевизору, теперь я здесь забиваю»

    Нападающий ПСВ Юрген Локадия после домашней победы над "Вольфсбургом" (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов остался доволен своей игрой отметив, что не испытывал ранее подобные чувства. Напомним, 21-летний форвард забил свой первый гол в ЛЧ.

    "Сейчас испытываю невероятные чувства. Я еще молод и не испытывал ничего подобного ранее, поэтому нынешнее состояние особенное. В эпизоде с забитым мячом я решил пробить в ближний угол, поскольку ранее я бил в дальний и голкипер отразил мой удар, это игры разума. Когда мяч залетел в сетку, трудно описать свои чувства. В прошлом я смотрел Лигу чемпионов только по телевизору, теперь сам забил в этом турнире", - сказал Локадия.

    После четырех туров Лиги чемпионов ПСВ, набрав шесть очков, находится на втором месте в группе. Возглавляет таблицу "Манчестер Юнайтед" с семью баллами.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 07:37
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