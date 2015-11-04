Ди Мария: «ПСЖ» играл в 10 раз лучше, чем «Реал»

Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария после выездного поражения от мадридского "Реала" (0:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда провела лучший матч в сезоне, отметив, что парижане совершили одну ошибку и были наказаны.



"ПСЖ" провел свой лучший матч в сезоне. Выдающаяся игра. Мы совершили одну ошибку и были наказаны. Мы играли в 10 раз лучше, чем "Реал". "ПСЖ" продолжит идти намеченным курсом", - сказал Ди Мария.