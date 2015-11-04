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    Ди Мария: «ПСЖ» играл в 10 раз лучше, чем «Реал»

    Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария после выездного поражения от мадридского "Реала" (0:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда провела лучший матч в сезоне, отметив, что парижане совершили одну ошибку и были наказаны.

    "ПСЖ" провел свой лучший матч в сезоне. Выдающаяся игра. Мы совершили одну ошибку и были наказаны. Мы играли в 10 раз лучше, чем "Реал". "ПСЖ" продолжит идти намеченным курсом", - сказал Ди Мария.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 07:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +324

      hellkid 6 ноября 2015, 13:16

      смешно читать фразы а-ля "повезло", "случайно".
      Диванные эксперты...
      Есть такое правило - "играть до конца и не выключаться из игры". Если глянуть повтор - то можно увидеть, как Начо играл до последнего, хотя мог бы остановиться, подумав, что мяч летит в аут. Отыграл до конца - и забил.
      К тому же он вышел минуты за две до гола - это говорит о том, что игрок включился в игру сразу, а не раскачивался.

      Играть в 10 раз лучше и реализовывать моменты - это разные вещи. Победу не дают за хорошую игру.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 ноября 2015, 15:53

      Ростов-Динамо! 1:0! Что-то подобное я и про этот матч читал! Но результат на табло!

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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 4 ноября 2015, 14:19

      Играли бы действительно лучше, победили бы.

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      Рейтинг: +11

      фарход 4 ноября 2015, 14:05

      Ошиблись теперь жуйти сопли

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      Рейтинг: +117

      Marchen 4 ноября 2015, 12:05

      тем не менее счет на табло, и мнения футболистов на конечный итог не влияют.
      отдыхайте.

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 08:46

      Но не реализовали кучу моментов

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