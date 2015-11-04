Ди Мария: «ПСЖ» играл в 10 раз лучше, чем «Реал»

смешно читать фразы а-ля "повезло", "случайно".
Диванные эксперты...
Есть такое правило - "играть до конца и не выключаться из игры". Если глянуть повтор - то можно увидеть, как Начо играл до последнего, хотя мог бы остановиться, подумав, что мяч летит в аут. Отыграл до конца - и забил.
К тому же он вышел минуты за две до гола - это говорит о том, что игрок включился в игру сразу, а не раскачивался.
Играть в 10 раз лучше и реализовывать моменты - это разные вещи. Победу не дают за хорошую игру.
Полузащитник "ПСЖ" Анхель Ди Мария после выездного поражения от мадридского "Реала" (0:1) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда провела лучший матч в сезоне, отметив, что парижане совершили одну ошибку и были наказаны.
"ПСЖ" провел свой лучший матч в сезоне. Выдающаяся игра. Мы совершили одну ошибку и были наказаны. Мы играли в 10 раз лучше, чем "Реал". "ПСЖ" продолжит идти намеченным курсом", - сказал Ди Мария.