Крыховяк: «Севилье» еще во многом необходимо прибавлять»

Полузащитник "Севильи" Гжегож Крыховяк после домашнего поражения от "Манчестер Сити" (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно прибавлять во многих аспектах, отметив силу английского клуба.



"Нам еще во многом необходимо прибавлять, как в нападении, так и в защите. У нас хорошая команда, но сегодня мы не смогли это доказать, поэтому и проиграли. "МС" сегодня был очень силен. Мы не смогли оправдать надежды наших болельщиков", - сказал Крыховяк.

Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов "Севилья" с тремя очками занимает третье место в группе, возглавляет - "Ювентус" с восьмью баллами.