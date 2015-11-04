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    Крыховяк: «Севилье» еще во многом необходимо прибавлять»

    Полузащитник "Севильи" Гжегож Крыховяк после домашнего поражения от "Манчестер Сити" (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно прибавлять во многих аспектах, отметив силу английского клуба.

    "Нам еще во многом необходимо прибавлять, как в нападении, так и в защите. У нас хорошая команда, но сегодня мы не смогли это доказать, поэтому и проиграли. "МС" сегодня был очень силен. Мы не смогли оправдать надежды наших болельщиков", - сказал Крыховяк.

    Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов "Севилья" с тремя очками занимает третье место в группе, возглавляет - "Ювентус" с восьмью баллами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 07:13
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