Де Йонг: «Футболисты ПСВ могут гордиться друг другом»

Нападающий ПСВ Люк Де Йонг после домашней победы над "Вольфсбургом" (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда полностью заслужила три набранных очка.



"Думаю, мы можем гордиться друг другом. Мы провели прекрасный матч как команда, играли компактно и не уступали в борьбе. Считаю, мы полностью заслужили победу. Лично для меня матч сложился очень хорошо. Сейчас та стадия, когда вы хотите показать все, на что способны", - сказал Де Йонг.

Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов ПСВ, набрав шесть очков, находится на втором месте в группе. Возглавляет таблицу "Манчестер Юнайтед" с семью баллами.