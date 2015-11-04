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    Де Йонг: «Футболисты ПСВ могут гордиться друг другом»

    Нападающий ПСВ Люк Де Йонг после домашней победы над "Вольфсбургом" (2:0) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда полностью заслужила три набранных очка.

    "Думаю, мы можем гордиться друг другом. Мы провели прекрасный матч как команда, играли компактно и не уступали в борьбе. Считаю, мы полностью заслужили победу. Лично для меня матч сложился очень хорошо. Сейчас та стадия, когда вы хотите показать все, на что способны", - сказал Де Йонг.

    Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов ПСВ, набрав шесть очков, находится на втором месте в группе. Возглавляет таблицу "Манчестер Юнайтед" с семью баллами.

    Источник: УЕФА

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    04.11.2015 06:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 08:52

      Я тоже горжусь

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