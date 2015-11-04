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    Руни: «Трудно играть с командами, которые приезжают защищаться»

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА, который завершился победой манкунианцев со счетом 1:0. По словам футболиста, эта победа очень важна для его команды.

    "Трудно играть с командами, которые приезжают защищаться. К счастью, в конце нам все же удалось забить гол. Денис Лоу – легенда клуба. Сравняться с ним по голам – большая честь для меня", – сказал Руни.

    Напомним, что Руни, как и Лоу, забил 237 голов за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    04.11.2015 06:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      azar800 4 ноября 2015, 11:49

      Потому что ссут до игры главное 0 0 скатать в гостях вот и все нет не желания играть не тренерского плана на игру и так у всех наших клубов в Европе

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > azar800 4 ноября 2015, 12:01

      Не соглашусь, у Зенита последнее время есть план и идеи.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > CSKA-39- 4 ноября 2015, 12:35

      У Зенита есть бабло и проплаченая группа в ЛЧ!!!У ЦСКА этого нет!!!!!

      -2
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > CSKA №1 4 ноября 2015, 22:14

      Какой же ты идёшь если ты так думаешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 ноября 2015, 08:14

      Это то и плохо,что они приехали лишь защищаться.

      3
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