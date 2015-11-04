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    Березуцкий: «Шансы на выход из группы у ЦСКА есть»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", который завершился победой манкунианцев со счетом 1:0. Также футболист выразил надежду, что результат встречи с "Вольфсбургом" будет положительным.

    "Оборонялись неплохо, в концовке имели момент. Может, было бы не совсем логично, если бы забили. По игре поражение, наверное, закономерно. Когда не реализовали момент и следом пропустили, естественно, было разочарование. Очень много сил потратили. Можно сказать, что 70 процентов времени оборонялись. У нас практически не было передышек, чтобы какое-то время подержали мяч.

    Шансы на выход из группы есть, впереди две очень важные игры. Надеюсь, что результат домашнего матча с "Вольфсбургом" будет положительным и все будет решаться в последнем туре в Эйндховене", – сказал Березуцкий в эфире телеканала "Матч ТВ".

    После четырех туров Лиги чемпионов ЦСКА с четырьмя очками находится на последнем месте в группе, лидирует "Манчестер Юнайтед" с семью баллами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2015 06:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      NoN141 4 ноября 2015, 13:09

      пошутил )

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2015, 10:59

      С такой игрой, шансов 0 целых, 0 десятых.

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 4 ноября 2015, 10:47

      если не обыгрывать вольфсбург дома, не хер и мечтать о выходе из группы..

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 ноября 2015, 10:10

      Обязательно нужно выиграть две последние игры с Вольфсбургом и с ПСВ и всё
      будет в порядке.Мы болеем за Вас и желаем Вам удачи во всех играх.
      Вперёд Россия!

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 4 ноября 2015, 08:54

      Обязательно нужно победить вольфсбург

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 4 ноября 2015, 06:41

      Шанс конечно есть,но как мне видится,лучшим результатом будет переход в лигу Европы

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