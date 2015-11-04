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    Слуцкий: «Обороняться на ноль против «МЮ» тяжело»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    «Понятно, что «Манчестер Юнайтед» играл с большим позиционным преимуществом. Мы настраивались правильно играть в обороне, что и происходило, и реализовать моменты или, как в данном случае, момент. Ключевой момент матча для нас – нереализованный стопроцентный эпизод с участием Думбия. А всегда обороняться на ноль против такой команды, как «Манчестер Юнайтед», тяжело», - говорит Слуцкий.

    По мнению наставника, такой исход встречи закономерен.

    «Конечно, «Манчестер Юнайтед» играл с большим преимуществом, но мы терпели, где-то выручали, и момент возник. Этот момент достаточно важен для нас. Но если смотреть на игру шире, то, наверное, результат закономерен».

    Кроме того, Слуцкий сказал, что не испытывал ностальгии по тем временам, когда он дебютировал в ЛЧ на «Олд Траффорд».

    «Смысл ностальгировать, когда мы сейчас решаем важные турнирные задачи? Сейчас не та ситуация, так что был поглощен игрой. Считаю, что все равно остаются шансы на выход из группы».

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2015 01:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20

      azar800 4 ноября 2015, 11:50

      А помимо обороны атаковать не пробовали

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2015, 10:56

      А Вы играть не пробовали, или не умеете. В ЧР то вы ого-го. Судьи, пенальти , красные карточки, все на вас работает.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Zeff 4 ноября 2015, 12:42

      Твой Зенит не лучше ничем! Зачем вякаешь? Команда сыграла, как смогла, просто МЮ был сильнее. Лодыгину привет))

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Антибиотик 4 ноября 2015, 22:48

      Локомотиву привет! И новых рекордов.

      0
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      Рейтинг: +17

      Hater gonna hate 4 ноября 2015, 08:48

      Слуцкий: Обороняться в Лиге Чемпионов на 0 невозможно.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 ноября 2015, 08:08

      Да вообще странно было эту игру смотреть.Непонятно одно-почему выбрали тактику обороны.

      0
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 4 ноября 2015, 07:30

      Леонид Викторович. Если вы чемпионат имели ввиду, то это не вы и ваша команда решает турнирные задачи. Их за вас решают, прикормленные вами арбитры.

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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 4 ноября 2015, 03:38

      При всем уважении, вы обосрались еще до матча, отсюда и море глупых и простых ошибок на ровном месте. А все остальное только производные.

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