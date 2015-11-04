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    Симеоне: «Ничья с «Астаной» нас устраивает»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Астаны» (0:0).

    «Мы создавали моменты на протяжении всей игры, и три-четыре эпизода должны были закончиться взятием ворот. Я доволен действиями своих игроков в игре с «Астаной». Коке начиная с 25-й минуты создал для нашей команды несколько возможностей. Также отмечу действия Гризманна и Сауля, которым раз за разом удавалось разгонять игру в атаке. Мои подопечные заслуживали сегодня победу, но матч закончился вничью. «Атлетико» сегодня набрал одно очко, и такой результат нас вполне устраивает», - говорит Симеоне.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.11.2015 00:13
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