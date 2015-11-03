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    Гендиректор «Спартака»: «Возможно, придется расстаться с пятью-шестью игроками»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов рассказал о том, что клуб намерен расстаться с некоторыми футболистами.

    «До меня доходят разговоры, что стоит поменять тренерский штаб. Да, можно поменять и штаб, и менеджмент, но по моему твердому убеждению, все останется на прежнем месте. Мы опять наступим на те же грабли, поскольку первопричина кроется в совершенно ином. А сменяя тренеров, так и будем ходить годами по замкнутому кругу. Анализируя ситуацию последних лет, приходишь к выводу, что дело, оказывается, ни в Лаудрупе, ни в Эмери, ни в Якине… Эти люди продемонстрировали в других клубах свою высокую квалификацию – кто-то до, кто-то после работы в «Спартаке». Нынче, на мой взгляд, наш молодой тренерский штаб оказался заложником той ситуации, в которую попадали его более опытные коллеги. Словом, наступил тот момент, когда пора спросить самих футболистов: почему из года в год, независимо от того кто стоит у руля команды, происходит одно и то же?», - говорит Родионов.

    По его словам, клуб могут покинуть пять-шесть игроков.

    «Что касается кредита доверия к нынешнему тренерскому штабу, то на сегодняшний день он есть. А вот сохранять в «Спартаке» тех игроков, которые не в состоянии решать сравнительно скромные и посильные для команды задачи, желания у руководства клуба уже нет. Не берусь назвать вам число футболистов, которые тянут «Спартак» назад и от которых следует освободиться, но то, что с таковыми мы будем вынуждены расстаться, – об этом могу сказать с уверенностью уже сейчас. Возможно, это будет пять-шесть человек. Возможно, чуть больше или чуть меньше. Но, повторяю, клуб к этому шагу хирургического характера уже готов».

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2015 23:17
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 ноября 2015, 12:09

      Первого это Глушакова на выход. Постоянные ошибки каждую игру. Играет на грани фола (красной карточки). прогресса ноль. Я за молодёжь, она хоть прогрессирует, надо её наигрывать. Надо играть в этом году на перспективу.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 ноября 2015, 14:20

      Нынешний Спам - это сборище паникёров! Напоминающий любовника-неудачника, которому хочется, но не можется. Который считает, что все обязаны его любить. Но даже когда в него пытаются поверить, он оказывается импотентом )))

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      Рейтинг: +40

      Александр1507 4 ноября 2015, 14:10

      Да нет у них состав на уровне среднечка.

      0
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      Рейтинг: +483

      headdevil 4 ноября 2015, 14:02

      Амбиции явно выше класса у Спартака. Они по составу идут на своем месте. Или кто-то реально думает, что нынешний состав лучше чем у ЦСКА или Зенита?...

      0
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 4 ноября 2015, 14:01

      Я за молодёж,у СПАРТАКА она очень хорошая.Им нужна практика

      3
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      Рейтинг: +40

      Александр1507 4 ноября 2015, 13:58

      Ну наконецто в мозгах посветлело.Давно пора половину состава продать.Ну нехотят играть.Большие зарплаты разбаловали.

      2
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      Рейтинг: +295

      dudarik 4 ноября 2015, 12:05

      Давно пора но сколько выделяют на обновление состава вот в чем вопрос опять наберут всякой шалупени....

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka > dudarik 4 ноября 2015, 13:41

      Да уж лучше чем всякую шалупень покупать, молодежь выпустить. Разницы не будет. Хорошие игроки к нам вряд ли пойдут

      1
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 4 ноября 2015, 10:59

      Из легионеров оставить только Антоху, а остальных продать, чтоб как у "Динамо" - один триколор напротив всего состава.

      -1
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      Рейтинг: +249

      selkoka 4 ноября 2015, 10:25

      Первыми на выход Жано, Мовсисян, Ромуло, Озбилис и Гранат. Зарплату получают огого какую, а толку никакого

      4
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      Рейтинг: +37

      Venegant > selkoka 4 ноября 2015, 11:33

      Ромуло читсто по человечески жалко, как перешел играл ого го как и барсе забивал и радовал, а потом 2 раза кресты :( у него хоть уважительная причина есть

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      Рейтинг: +249

      selkoka > Venegant 4 ноября 2015, 12:19

      Согласен, очень надежды подавал. И травма много изменила в нем. Но, надо дальше идти.

      0
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      Рейтинг: +37

      Venegant 4 ноября 2015, 07:03

      Проблема в финансирование, но вот только мне не надо про стадион академию и зп...
      Когда до пуководства дойдет что нужно делать трансферы не ради откатов и подпихивания всяких инсауральд, тогда может быть и заиграют.

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