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    Ломбертс может перейти в «Фиорентину»

    Защитником «Зенита» Николасом Ломбертсом интересуется «Фиорентина».

    Сообщается, что главный тренер итальянского клуба Паулу Соуза видит в Ломбертсе универсального футболиста, который может сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге. «Фиорентина» намерена сделать предложение по бельгийцу уже в зимнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Ломбертса составляет 7,5 миллионов евро.

    Футболист выступает за «Зенит» с 2007 года и является первым легионером, который сыграл за петербуржцев 250 матчей. В нынешнем сезоне РФПЛ он семь раз выходил на поле.

    Источник: Calciomercato

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    03.11.2015 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      zenit747 4 ноября 2015, 01:54

      только за!)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 4 ноября 2015, 00:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      утка кто его купит за такую цену его красная цена пару лямов

      -4
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