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    В центре Львова произошла драка между фанатами «Мальме» и «Шахтера»

    Сегодня во Львове «Шахтер» встретится с «Мальме» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. В центре города произошла массовая драка между болельщиками команд.

    ZAXID.NET сообщает, что шведские фанаты перед тем, как отправится на стадион, встретились в одном из пабов, расположенном в центре города. В это время туда же подошли украинские болельщики, после чего и произошел конфликт.

    В ходе потасовки фанаты поломали мебель в пабе, а один из них пытался разбить окно стулом. Затем украинские болельщики заведение покинули, а вместо них туда прибыл наряд милиции, который окружил шведов и задержал одного человека.

    Фанатов «Мальме», большинство из которых находится в состоянии алкогольного опьянения, решено доставить в отель, где они поселились. Милиция проконтролирует их посадку в автобус, который доставит болельщиков на «Арену Львов».

    Согласно предварительной информации, за врачебной помощью обратился только один шведский болельщик.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 4 ноября 2015, 06:27

      Хули с них взять-шавки хохлятские!!! Они думают что это россия и вся европа виновата, в том что у них происходит, а то что у них свинья рулит государством- это не чего!))))ахаха, смешно

      1
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      Рейтинг: +18

      robik 3 ноября 2015, 23:11

      Не поделили, чей жовто-блакытный флаг правильнее?

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