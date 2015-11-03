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    Гинер: «ЦСКА может обыгрывать «Манчестер Сити», который тратит миллиарды»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о противостоянии армейцев и «Манчестер Юнайтед» в рамках Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче этих команд была зафиксирована ничья – 1:1.

    «Бюджет «МЮ», думаю, в районе 400 миллионов фунтов. Бюджет ЦСКА в районе 70 миллионов долларов. И мы играем на равных, и еще есть расстройство у половины страны, что ЦСКА не выиграл. Может, пойдем не через фразу «МЮ» не тот», а через «другой ЦСКА»? Который может играть на равных и обыгрывать «Манчестер Сити», который тратит миллиарды. И сегодня ребята не дрожат коленями ни против «Баварии», ни против «МЮ», просто это футбол», - говорит Гинер.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.11.2015 21:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +300

      Zeff 4 ноября 2015, 01:47

      И колени дрожат. И непонятно, что они на поле делали. Так не выигрывают!

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 4 ноября 2015, 01:24

      да хоть из .опы у коней куча баксов торчать будет-всё равно как играли так и будут

      0
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 4 ноября 2015, 00:58

      Все мы видели как может.. но в данный момент ЦСКА полирует последнюю строчку в группе, дай Бог выиграть хоть кого-то ещё...
      P.S. Нефтегаз даже под санкциями и при низкой стоимости сырья красуется на первой строчке... Вот это вызывает уважение...

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 3 ноября 2015, 23:42

      может-может)

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:17

      а я думаю-не может

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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2015, 21:52

      Как показала прошлая игра с МЮ, можно и без мяча играть.

      0
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 3 ноября 2015, 21:36

      Кроме самого себя похвалить -некому

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      Рейтинг: +10

      Serpent Tentator > aurora5858 3 ноября 2015, 21:47

      его есть за что хвалить, и команду сильную построил и деньги тратит с умом( не фанат цкг )

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 ноября 2015, 21:31

      Ай да Гинер: деньги посчитал, расклады сравнил, еще и соперника унизил!

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