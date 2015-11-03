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    Рязанцев: «Не ожидаю сюрпризов от «Лиона»

    Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев поделился своими ожиданиями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Лиона».

    "Не думаю, что матч против "Лиона" будет легким, несмотря на результат первой игры. Тем более что мы будем играть на выезде. Не ожидаю сюрпризов от "Лиона", думаю, что соперник будет действовать в том же стиле, что и раньше. Но у нас будут все шансы продолжить победную серию", - говорит Рязанцев.

    Напомним, в рамках третьего тура ЛЧ «Зенит» обыграл «Лион» со счетом 3:1.

    Матч «Лион» - «Зенит» состоится в среду 4 ноября. Начало - в 22.45.

    Источник: Р-Спорт

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    03.11.2015 20:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:19

      Мы то же.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2015, 21:44

      От Мордовии тоже не ожидали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      DATS 3 ноября 2015, 21:11

      тебе и не надо, все равно на лавке сидеть будешь

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