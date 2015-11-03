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    Каррагер: «Моуринью позорится сам и позорит клуб»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал манеру поведения главного тренера «Челси» Жозе Моуринью.

    «Ему нужно изменить свое поведение. Своими интервью он позорится сам и позорит клуб. Возможно, он пытается создать видимость того, что все вокруг настроены против «Челси», но я не думаю, что игроки согласны с тем, что в их неудачах виноваты судьи. В последней встрече «Челси» играл паршиво. Пора остановить эту паранойю – мол, против нас весь мир – потому что это не так. При этом я считаю, что Моуринью должен остаться в клубе. «Челси» и без того претерпел слишком много изменений за последние годы», - говорит Каррагер.

    Источник: Skysports

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    03.11.2015 20:13
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