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    Энрике: «Мы не собираемся завтра играть по схеме 4-4-2»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, как его команда собирается играть против БАТЭ в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов.

    «Восстановление Лионеля Месси идет по плану. Свежих новостей о его травме нет. Я бы не слишком волновался о травмах до весны. В этом году из-за потерь я использую некоторых игроков чаще, но с января мы снова будем во всеоружии. Мы не собираемся завтра играть по схеме 4-4-2, скорее, используем какую-то другую тактику. Здорово проявлять на поле гибкость», - говорит Энрике.

    Напомним, в третьем туре каталонцы обыграли борисовчан со счетом 2:0.

    Матч «Барселона» - БАТЭ состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 19:08
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