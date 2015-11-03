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    Моуринью: «Нам не обязательно выигрывать у «Динамо»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью пообщался с прессой накануне матча четвертого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Португалец рассказал, что предвидел полосу неудач, в которую попал лондонский клуб в начале этого сезона.

    «Вчера вечером один товарищ прислал мне цитаты с моей пресс-конференции в мае 2004 года. Я об этом совершенно забыл. Тогда я сказал, что однажды в моей карьере обязательно наступит черная полоса. Так что да, 11 лет я держался на плаву, хотя в этом вся природа футбола... Ждал этого 11 лет. Понадобилось время, но я готов к этому испытанию. Стараюсь улучшить нашу игру каждый день, все время изучаю все до мельчайших деталей. Анализирую матчи, делаю все для своих игроков. Тут ничего не изменится», - говорит Моуринью.

    Что касается непосредственно предстоящей встречи с киевлянами, то, по мнению наставника, «Челси» совсем не обязательно выигрывать.

    «Уверен, "Челси" займет первое место в группе. У меня нет сомнений, что мы выйдем в 1/8 финала. Реальность такова, что нам даже не обязательно выигрывать этот матч. Ничья и две победы на финише группового этапа обеспечат нам участие в плей-офф».

    Матч "Челси" - "Динамо" К состоится в среду 4 ноября. Начало - в 22.45.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 ноября 2015, 22:14

      Как не справедлив этот мир!

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 19:59

      Хотите попасть на реал и баварию

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    • ...
      Рейтинг: +93

      Deuced 3 ноября 2015, 19:49

      заплатите ему уже неустойку пока намеренно не развалил команду

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      Рейтинг: +25

      st79self 3 ноября 2015, 19:22

      ему ничего не обязательно,такими темпами останется без лиги чемпионов,без кубка,без апл,но с отступными....может он собрался купить страну какую-нибудь?!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > st79self 3 ноября 2015, 19:25

      Сольет две игры,получит 30 лямов и довольный укатит

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