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    Гарсия: «Рома» обязана обыграть «Байер»

    Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия прокомментировал подготовку команды к матчу 4-ого тура групповой стадии Лиги чемпионов. В частности, Гарсия отметил, что его команда должна одерживать победу в столь важной игре. Напомним, на данный момент римский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице группы E, имея в своем активе два очка.

    «Нам любой ценой надо выигрывать. Пока ещe никто никуда не вышел, но никто и не потерял шансов на участие в плей-офф. Мы знаем, какой результат нам нужен. Попробуем завтра его добиться», - отметил главный тренер.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2015 18:21
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