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    Мата: «МЮ» никогда не побеждал российский клуб дома. Пришла пора для первой победы»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата верит в то, что его команда сможет победить московский ЦСКА.

    «Пришла пора тренироваться и готовиться к предстоящим матчам. У нас сложный календарь. Нас ждет две игры подряд на «Олд Траффорд». По статистике «Манчестер Юнайтед» никогда не побеждал российский клуб дома, так что пришла пора для первой победы. У ЦСКА столько же очков, и победа необходима для того, чтобы подняться на первую строчку. Вместе с нашими фанатами мы надеемся на очередной выдающийся лигочемпионской вечер в «Театре мечты», - написал Мата в своем блоге на kicca.com.

    Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 18:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 ноября 2015, 22:17

      Удачи ЦСКА в Манчестере!!!

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 20:02

      Пора победить
      Делайте этот цска шашлык

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 ноября 2015, 19:34

      Остынь, горячий испанский парень! Мы - ЦСКА, нам не нужно ничьей, Красная Армия всех сильней!
      P.S. Для особых ... , короче, глоров - вариант "поражение" по определению не рассматривается

      -1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2015, 18:24

      "очередной выдающийся лигочемпионской вечер" -типа как с Базелем

      -1
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