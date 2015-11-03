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    Терехин: «На групповом этапе ЛЧ болельщики вправе ждать от «Зенита» только побед»

    Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин считает, что «Зенит» обязан побеждать на групповом этапе Лиги чемпионов, хотя сделать это без Халка будет сложнее.

    «Мне кажется, что от «Зенита» болельщики вправе ждать только побед на этой стадии Лиги чемпионов, хотя если не сыграет Халк, то будет, конечно, очень тяжело. Но в любом случае ждем от «Зенита» только побед и яркой игры», - поделился Терехин.

    Матч «Лион» - «Зенит» пройдет 4 ноября во Франции на стадионе «Жерлан». Начало игры в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    03.11.2015 17:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:21

      однозначно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 ноября 2015, 18:07

      Ваши ожидания- это ваши проблемы(с)

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