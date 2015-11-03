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    На болельщиков «Манчестер Сити» напали с ножами и дубинками

    Болельщики «Манчестер Сити» подверглись нападению в Севилье, куда они приехали посмотреть на матч своей команды в рамках Лиги чемпионов.

    Как сообщают очевидцы, на один из баров города напали около 50 человек в масках и с дубинками. Нападающие сломали дверь в бар, но внутрь не попали. Англичанам пришлось забаррикадировать здание.

    Инцидент произошел в понедельник вечером, когда английские болельщики собрались в пабе, чтобы посмотреть матч «Тоттенхэм» - «Астон Вилла».

    Матч «Севилья» - «Манчестер Сити» состоится сегодня в 22:45.

    Источник: Daily Mail

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    03.11.2015 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 17:59

      Конечно Севилья криминальный город поэтому нужно быть осторожным

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