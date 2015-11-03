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    Шикунов: «Саввиди посетил матч не из-за долгов «Ростова»

    Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов утверждает, что известный ростовский бизнесмен и владелец греческого ПАОК Иван Саввиди посетил матч «Ростова» и «Динамо» не из-за долгов клуба.

    «Иван Саввиди приехал на матч «Ростова» и «Динамо» не из-за долгов клуба. Он просто любит футбол и старается посещать такие матчи. У нас была возможность подняться на второе место, да и играли против сильного соперника. Почему бы не приехать? Кроме Саввиди на трибунах присутствовало много деятелей футбола. Иван Игнатьевич всегда переживает за «Ростов», поэтому и посетил эту игру», — сказал Шикунов.

    На данный момент "Ростов" занимает второе место в таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2015 16:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 ноября 2015, 09:56

      Всё продаст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Германн 3 ноября 2015, 17:40

      Почему бы не стать ему владельцем "Ростова"?

      1
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