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    Погребняк: «МЮ» берет пример с «Динамо»

    Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк нашел много сходств между "Манчестер Юнайтед" и его командой.

    «Сам факт выездной игры на «Олд Траффорд» говорит о том, что матч будет тяжелым. «Манчестер Юнайтед» не решил вопрос выхода из группы, команде необходима победа. Сложно прогнозировать игру, учитывая нынешнее состояние англичан. Думаю, в этом матче возможен любой результат.

    Можно предположить, что игра будет безголевой, учитывая то, что «МЮ» не забивает и не пропускает на протяжении трех последних матчей. «Манкунианцы» просто берут пример с «Динамо». Наша серия тоже затянулась.

    ЦСКА каждый год играет в Лиге чемпионов, поэтому сомневаюсь, что можно будет наблюдать за игрой в одни ворота. Также «армейцы» имеют опыт игры против «МЮ». Российскому клубу по силам продемонстрировать хорошую игру. У них есть возможность победить», — сказал Погребняк.

    Сегодня "Манчестер Юнайтед" примет на "Олд Траффорд" московский ЦСКА. Матч пройдет в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2015 16:15
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2015, 21:48

      Тогда МЮ лучше брать пример с питерского Динамо. Те последнее время разыгрались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      kakauновый сон 3 ноября 2015, 19:56

      больше не с кого наверно брать пример

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      pfk_c_s_k_a 3 ноября 2015, 18:58

      на каком канале покажут этот матч?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2015, 18:26

      Карпин: "МЮ берет пример с Армавирского Торпедо"

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > headdevil 4 ноября 2015, 08:01

      )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      djon3ada 3 ноября 2015, 18:25

      КЛОУН

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 3 ноября 2015, 18:21

      15 мин и все закончится

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Айзен 87 3 ноября 2015, 19:31

      Ростов не снился ночью?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 > CSKA-39- 3 ноября 2015, 19:45

      где связь между ростовым и мю цска?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > Айзен 87 3 ноября 2015, 19:52

      а где связь мю и ЦСКА и 15 мин

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 3 ноября 2015, 18:08

      ЦСКА вперед!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 17:57

      Возможно ты играешь в апл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 3 ноября 2015, 17:41

      Нашел кого с кем сравнивать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      Sylpheed 3 ноября 2015, 17:40

      Блин, по заголовку статьи уже приготовился поржать, а по факту все по делу сказал. Ну е-мое!

      0
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