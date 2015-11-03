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    Мостовой: «Халк для «Зенита» - как Месси для «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что «Зенит» во многом зависит от бразильского нападающего Халка.

    «Халк для «Зенита» - как Месси для «Барсы», - говорит Мостовой. - Вот пожалуйста, одна игра. А представьте, что будет, если он надолго травмируется. И уже никто не может обыграть двоих-троих и ударить или отдать. Так что халкозависимость тут есть. Сейчас смотрю игры «Барсы», команда побеждает, но с большим трудом. Нет такого, как Месси, который возьмет мяч в центре, обыграет двоих-троих и забьет. Тяжело без таких футболистов», - считает Мостовой.

    Напомним, что в матче 14-го тура РФПЛ «Зенит» не смог обыграть «Мордовию» на своем поле. Тогда в составе команды Халк не играл.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2015 15:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2015, 18:25

      Да неее, у нас же Дзюба есть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 3 ноября 2015, 17:28

      Смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      amg063 3 ноября 2015, 16:48

      круче. барселона без месси хотя бы выигрывает

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      alladin13 3 ноября 2015, 16:13

      Спасибо, а мы и не догадывались.

      1
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