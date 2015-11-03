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    Чалый будет тренировать «Рубин» как минимум до нового года

    Президент «Рубина» и мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что Валерий Чалый останется у руля казанской команды вплоть до нового года.

    «Инсинуации нужно заканчивать. Мы не меньше вашего уважаем Курбана Бердыева. Мы благодарны Курбану Бекиевичу за все, что он сделал для «Рубина» в свое время. Но дело в том, что «Ростов» сейчас идет на втором месте, и они в зоне Лиги чемпионов. Просто некорректно по отношению к нему и болельщикам «Ростова» обсуждать какие-то перспективы возвращения в Казань. Главный тренер – это самый важный вопрос, но пока, как минимум, до Нового года команду тренирует Валерий Чалый. У нас впереди три игры в Лиге Европы и четыре игры в чемпионате России. Но не думайте, что работа не ведется», - сказал Метшин.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    03.11.2015 15:43
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