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    Бубнов: «Удивился, когда Ташуев посмотрел на часы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов удивился поведению главного тренера «Кубани» Сергея Ташуева.

    «Я игру внимательно смотрел. Появился Логашов, крайний защитник, его поставили в центр обороны. Это ответственная позиция, нужна сыгранность, и этой зоны забивают голы. И он допустил две грубейшие ошибки, получают два быстрых гола, а игроки «Кубани» и сами этого не ожидали. Потом два стандарта и здорово разыграли, когда Мельгарехо продлил с угла штрафной – отличный удар! Игра после этого была сделана. Хотя, как складывалась игра, если бы не Беленов, «Локо» мог и уйти от поражения. «Кубань» использовала все свои моменты, а «Локо» не смог. Есть вопросы к игре в обороне «Кубани». Я удивился, когда Ташуев после первого гола, при 1:5, посмотрел на часы – сколько осталось? А он хорошо команду знает, проблемы в обороне есть. Игнатьев в атаке очень здорово игру провел, очень прибавил. В целом же счет – стечение обстоятельств. «Кубань» выходит из кризиса, у нее сильная группа атаки, и команда переломила ситуацию в таблице. Другое дело, будет ли команда надежнее играть в обороне? И если брать героя матча, то им можно назвать Беленова, он их здорово выручает», - сказал Бубнов.

    На данный момент "Кубань" занимает 13 место в таблице Российского чемпионата.

    Источник: Спорт FM

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    03.11.2015 15:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 ноября 2015, 15:39

      Что б тебя разорвало,хренов эксперт!

      2
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      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > джон базелон 3 ноября 2015, 18:27

      Ха, ха! Чем же он тебя так достал?

      0
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