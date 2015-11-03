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    Гуренко: «Черевченко создал отличную команду»

    Бывший игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко считает, что главный тренер «железнодорожников» Игорь Черевченко хорошо справляется со своей работой.

    «Если говорить о провале в Краснодаре, то можно отметить, что «Локомотив» подвели индивидуальные ошибки игроков. У каждой команды бывают периоды спада. О каком-либо глобальном кризисе не стоит говорить. Несколько поражений не должны сдвинуть «Локомотив» с верного пути. На мой взгляд, Игорь Черевченко хорошо выполняет свою работу. Он практически не взял новых футболистов, а создал отличную команду их тех, кто был у него в наличии. Самое главное, что тренер не мешает им играть, а футболисты все квалифицированные. Поэтому задача наставника создать хороший микроклимат в коллективе и функционально подготовить команду», - считает Черевченко.

    Напомним, что после 14 туров «Локомотив» занимает третье место в чемпионате России.

    Источник: Известия

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    03.11.2015 15:07
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