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    Уткин: «Меня не пустили в Манчестер»

    Комментатор "Матч ТВ" Василий Уткин не смог выехать в Манчестер, где сегодня ЦСКА будет противостоять "МЮ".

    "Не пустили в Манчестер, не дали срочную визу. Но там Полеша и Тимур. Три Репортера справятся и вдвоем! Вперед, парни, вы умники. Вперед", – написал Уткин в Twitter, очевидно имея в виду Михаила Поленова и Тимура Журавеля, которые ранее вели программу "Три репортера".

    Во вторник на стадионе "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" примет ЦСКА. Матч состоится в 22:45 по московскому времени. Напомним, что первая встреча данных команда завершилась с ничейным счетом - 1:1.

    Источник: Twitter

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    03.11.2015 14:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2015, 18:21

      Утики Полеша))

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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 3 ноября 2015, 17:52

      Начал якшаться с Тиной...Вот и не пустили.Англичане подозрительные.Надо было через третью страну въезжать.

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 3 ноября 2015, 17:28

      Утки в Англию не летают, они зимуют в Африке.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 3 ноября 2015, 16:01

      О как!

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 3 ноября 2015, 15:38

      "...не дали срочную визу". Ага, тупо в самолёт не влез наверно!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 ноября 2015, 15:09

      Это за Тину))))

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      Рейтинг: +19

      hardwj > андрей андреев 3 ноября 2015, 15:17

      Pi3даТину*)

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