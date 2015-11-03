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    Канделаки: «Матч ТВ» очень хорошо стартовал»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки довольна дебютом нового федерального канала.

    «Матч ТВ» стартовал очень хорошо с точки зрения показателей в целевой аудитории по Москве. Доля аудитории за сутки М25-59 составила 6,1%. Я понимаю, что это только старт – не каждый день федеральный канал запускается. Тем не менее, #МатчТВ привлекал внимание аудитории на протяжении всего дня, начиная с 8:45 утра и до 24:00 – шоу прямого эфира в студии #ВсенаМатч! (даже в условиях непростого информационного поля, связанного с национальным трауром). Большую половину того, что мы для вас подготовили на первый день вещания, мы вчера убрали из эфира, потому что не могли себе позволить ошибиться в интонации.

    Очень хорошо и заметно выше средних прошли основные трансляции дня – даже баскетбол Лига ВТБ (доля 4,1%!), который обычно проходит с долей аудитории существенно ниже средней. Стало понятно, что баскетбол можно смотреть, если не забывать про человеческие эмоции в кадре.

    С 16:00 аудитория очень хорошо перетекала и накапливалась от хоккея дерби «Динамо» Мск – «Спартак» Мск с долей 6,4%, далее на футбол матч 14-го тура РФПЛ «Спартак» – «Урал» (рейтинг 4,9 доля 12,75!!!) и далее на Формулу-1 с долей 8,2%», – поделилась Канделаки в Instagram.

    Источник: Instagram

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    03.11.2015 14:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 ноября 2015, 18:49

      А что она напишет? "Канал дрянь-выгоните меня пожалуйста?" ))) Я профукала 1 млрд( 1 МЛРД) рублей. Буду платить частями всю жизнь))

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      Рейтинг: +358

      Финт 3 ноября 2015, 17:32

      Народ в Беларуси он есть?по кабельному?

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      Рейтинг: -305

      Недовольный 3 ноября 2015, 16:43

      Наверное нас от Тины и её говноканала, идиотских желаний о платном ТВ ,просто космических маркетинговых исследований(где она берет эти цифры,канал смотреть не кто не хочет а у нее он «очень хорошо стартовал») спасет только депортация на историческую Родину.Следующим заявлением наверняка будет что матч тв это центральный канал нашей солнечной системы,его смотрят марсиане и очень им довольны, ну и разумеется она тоже....рейтинги зашкаливают)

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      Рейтинг: +8940

      vladik12 > Недовольный 3 ноября 2015, 18:05

      Никто не хочет? Я вот смотрю и меня полностью устраивает контент. Судя по рейтингам, таких много).

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > vladik12 3 ноября 2015, 18:39

      Судя по всему ты ее родственник)А остальные 99% вменяемых людей,и тех кто действительно хочет смотреть качественно предоставляемые услуги спортивного вещания этому каллу еще до запуска басту объявили.А после запуска только удостоверились что были абсолютно правы.А ты и дальше киношки и шоу-программки смотри вместе с половинчатыми трансляциями на этом Г,тебе ни кто запрещать не будет)

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