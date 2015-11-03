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    Панов: «Лаказетт – неплохой нападающий»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов считает, что игрок "Лиона" Александр Лаказетт – неплохой нападающий, но сейчас у него непростой период.

    «Лаказетт – неплохой нападающий. Сейчас у него непростой период, но такое бывает. У меня, помнится, тоже была пауза с голами, когда ничего не шло. В такой ситуации партнеры должны поддержать и помочь передачами.

    Сколько Лаказетт забил раньше – никакого значения не имеет. «Лион» в субботу одержал трудную победу на выезде благодаря пенальти (1:0 над «Труа»). Она должна чуть растормошить команду. Да и дома «Лион» всегда интереснее играет – в Петербурге команда показала процентов семьдесят того, на что способна», - сказал Панов.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2015 13:53
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