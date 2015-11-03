Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Очередной тур Европы сегодня удивит, на Олимпе тепло и все ждут первого дня 4 тура. Поехали
"Астана" – "Атлетико", дома Астана покажет зубки, если и уступит, то минимум 0-1
"Бенфика" – "Галатасарай", боевая ничья 1-1
"Шахтер" – "Мальме", полосатые возьмут реванш, за проигрыш и вновь вступят за борьбу выхода из группы 3-1
"Реал Мадрид" – "ПСЖ", надеюсь, этот матч будет куда интереснее, чем прошлая их встреча, ПСЖ забьет, но этого будет мало "сливочные" возглавят вершину
"Боруссия" – "Ювентус" Сеньера будет выглядеть вяло, но 1 очко они заработают точно 1-1.
"Севилья" – "Манчестер Сити", Рамон Санчес Писхуан восторженно будет праздновать победу 2-0
"Манчестер Юнайтед" – ЦСКА, будем реалистами, наши богатыри забудут взять щиты, а копья не заточены 2-0
Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
18:00 "Астана" – "Атлетико"
22:45 "Бенфика" – "Галатасарай"
22:45 "Шахтер" – "Мальме"
22:45 "Реал Мадрид" – "ПСЖ"
22:45 "Боруссия" – "Ювентус"
22:45 "Севилья" – "Манчестер Сити"