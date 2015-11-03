Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

18:00 "Астана" – "Атлетико"

22:45 "Бенфика" – "Галатасарай"

22:45 "Шахтер" – "Мальме"

22:45 "Реал Мадрид" – "ПСЖ"

22:45 "Боруссия" – "Ювентус"

22:45 "Севилья" – "Манчестер Сити"

22:45 "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА