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    Матчи Лиги чемпионов. Смотреть онлайн

    Сегодня в Европе пройдут матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игры. Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    18:00 "Астана" – "Атлетико"

    22:45 "Бенфика" – "Галатасарай"

    22:45 "Шахтер" – "Мальме"

    22:45 "Реал Мадрид" – "ПСЖ"

    22:45 "Боруссия" – "Ювентус"

    22:45 "Севилья" – "Манчестер Сити"

    22:45 "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 18:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13

      Dgrin29 3 ноября 2015, 18:52

      Очередной тур Европы сегодня удивит, на Олимпе тепло и все ждут первого дня 4 тура. Поехали
      "Астана" – "Атлетико", дома Астана покажет зубки, если и уступит, то минимум 0-1

      "Бенфика" – "Галатасарай", боевая ничья 1-1

      "Шахтер" – "Мальме", полосатые возьмут реванш, за проигрыш и вновь вступят за борьбу выхода из группы 3-1

      "Реал Мадрид" – "ПСЖ", надеюсь, этот матч будет куда интереснее, чем прошлая их встреча, ПСЖ забьет, но этого будет мало "сливочные" возглавят вершину
      "Боруссия" – "Ювентус" Сеньера будет выглядеть вяло, но 1 очко они заработают точно 1-1.

      "Севилья" – "Манчестер Сити", Рамон Санчес Писхуан восторженно будет праздновать победу 2-0

      "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА, будем реалистами, наши богатыри забудут взять щиты, а копья не заточены 2-0

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Dgrin29 3 ноября 2015, 19:28

      Вангую: в последнем предсказании кто-то ошибся в пользу англичан. 1:2 в пользу ЦСКА, по голу Мусенка и Носорога

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      Рейтинг: +13

      Dgrin29 > Майор Дзагоев 3 ноября 2015, 20:07

      22-45 рассудит явление звезд

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