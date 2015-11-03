Капелло: «Не являюсь сторонником оборонительного футбола»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не спешит возвращаться в большой футбол.

«Я не скучаю по тренерской работе. Впрочем, если поступит интересное предложение, могу и вернуться. Я не сторонник оборонительного футбола. В Италии много команд, которые побеждают с минимальным счетом, но мои команды всегда забивали много», - сказал итальянский специалист.

Отметим, что в послужном списке Капелло четыре чемпионства с «Миланом», а также по два с «Ювентусом» и «Реалом».