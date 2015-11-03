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    Капелло: «Не являюсь сторонником оборонительного футбола»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло не спешит возвращаться в большой футбол.

    «Я не скучаю по тренерской работе. Впрочем, если поступит интересное предложение, могу и вернуться. Я не сторонник оборонительного футбола. В Италии много команд, которые побеждают с минимальным счетом, но мои команды всегда забивали много», - сказал итальянский специалист.

    Отметим, что в послужном списке Капелло четыре чемпионства с «Миланом», а также по два с «Ювентусом» и «Реалом».

    Источник: Marca

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    03.11.2015 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15

      Gadzhi4990 3 ноября 2015, 15:27

      С такими деньгами ушёл. Зачем ему работать

      0
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      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 3 ноября 2015, 14:09

      Ага мля*... Особенно Россия и Англия при тебе забивали много :D сиди уже на пенсии)

      0
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > Fc_Baikal 5 ноября 2015, 13:41

      И из Реала попросили, за слишком весёлый нацеленный на атаку стиль игры)

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