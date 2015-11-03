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    Шевченко: «У Месси больше шансов выиграть «Золотой мяч»

    Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко считает, что у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси больше шансов выиграть «Золотой мяч», чем у Криштиану Роналду.

    «Конечно, Роналду и Месси являются главными претендентами на «Золотой мяч». За последние пять лет они стали футболистами высшего класса. Они демонстрируют футбол очень высокого уровня. Думаю, что у Месси больше шансов получить трофей, принимая во внимание победу «Барселоны» в Лиге чемпионов. Впереди много матчей, и я думаю, что они забьют в этом сезоне 50-70 голов», — поделился Шевченко.

    Источник: Marca

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    03.11.2015 13:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 3 ноября 2015, 15:12

      Потому что месси масон

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