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    Думбия: «Был бы рад, если бы ЦСКА выкупил мой контракт»

    Форвард ЦСКА Сейду Думбия хочет продлить свое пребывание в столичном клубе.

    "Я надеюсь, ЦСКА приложит все усилия для того, чтобы продлить мое пребывание в команде. Думаю, что играть за «Рому» я уже точно не буду. Я был бы очень рад, если ЦСКА, я и «Рома» нашли общий язык, и ЦСКА выкупил мой контракт у итальянцев», - сказал Думбия.

    В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов в 10 матчах премьер-лиги и 6 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА пройдет во вторник на стадионе «Олд Траффорд». Начало – 22:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.11.2015 13:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 ноября 2015, 15:12

      Какие приятные люди.

      И вежливые)))

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