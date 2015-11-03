Думбия: «Был бы рад, если бы ЦСКА выкупил мой контракт»

Какие приятные люди.
И вежливые)))
Форвард ЦСКА Сейду Думбия хочет продлить свое пребывание в столичном клубе.
"Я надеюсь, ЦСКА приложит все усилия для того, чтобы продлить мое пребывание в команде. Думаю, что играть за «Рому» я уже точно не буду. Я был бы очень рад, если ЦСКА, я и «Рома» нашли общий язык, и ЦСКА выкупил мой контракт у итальянцев», - сказал Думбия.
В нынешнем сезоне нападающий забил 5 голов в 10 матчах премьер-лиги и 6 голов в 5 матчах Лиги чемпионов.
Матч «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА пройдет во вторник на стадионе «Олд Траффорд». Начало – 22:45 по московскому времени.