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    Мостовой: «Мне нравится, что Аленичев так спокойно на все реагирует»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой недоволен критикой в адрес главного тренера Дмитрия Аленичева.

    - Проиграли «Уралу» заслуженно. Гости могли забить еще пару раз, когда попали в штангу. А что происходит? Есть тренеры, руководители, футболисты, их дело разобраться во всем этом. Единственное, что мне понятно из моего опыта – могу оценить футболистов, которые требованиям этой команды не отвечают. Они просто не тянут. Может быть, отсюда и результат.

    – Сколько из нынешнего состава «Спартака» соответствуют уровню борьбы за первое место?
    – А это зависит только от личного вкуса тренеров. Я считаю так, Дмитрий Аленичев – иначе, это его право. Но сейчас нет такого, что «Спартак» команда, как еще три года назад было, «купи-продай». Сейчас пошли разговоры о доверии Аленичеву, но это стандартные разговоры в такой ситуации. Мне не нравилось, когда кричали, что «Арсенал» играет в спартаковский футбол, и не нравится, когда сейчас Аленичева начинают критиковать без конца. Спокойнее надо быть. Мне нравится, что Дмитрий все правильно воспринимает, реагирует спокойно. Но он же тоже понимает, что что-то не так. Тем более за его спиной огромный футбольный опыт.

    Напоминаем, что после 14 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице с 23 очками.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2015 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:43

      А на увольнение так же отреагирует?

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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 3 ноября 2015, 17:55

      Сам Аленичев не соответствуют уровню борьбы за первое место.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 3 ноября 2015, 13:43

      от"битесь от Аленя! норм мужик! ЛЧ взял бл *ать!

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