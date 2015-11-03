«Шахтер» - «Мальме». Смотреть онлайн

«Шахтер» и «Мальме» практически потеряли шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов, но ведут спор за место в Лиге Европы. «Горнякам» необходима только победа, причем желательно с преимуществом в два мяча.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Шахтер" - "Мальме", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.