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    УЕФА сделал последнее предупреждение украинскому футболу

    2 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве состоялось совещание, в котором принял участие директор департамента по вопросам стадионов и безопасности УЕФА Марк Тиммер.

    На совещании был рассмотрен инцидент с избиением темнокожих болельщиков на матче «Динамо» - «Челси». Со стороны УЕФА отмечено отсутствие реакции службы безопасности стадиона на беспорядки на трибунах. В течение двух недель украинская сторона обязана передать в УЕФА план по реформированию системы безопасности на стадионах, сообщает официальный сайт ФФУ.

    Подводя итоги заседания, исполнительный директор ФФУ Владимир Генинсон отметил, что украинскому футболу была показана «последняя желтая карточка». В случае рецидива украинцы получат «красную».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 11:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6

      Reaktiv_05 3 ноября 2015, 17:10

      Не уважение темнокожего не уважение самого себя..... Прилепить им красный... Пора... Бендеры поганые

      0
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      Рейтинг: +653

      MichelWB 3 ноября 2015, 16:14

      Свои своих не наказывают. Украина ассоциируется с Европой, следовательно Европа ассоциируется с Украиной. Смотрим на Украину и видим Европу. То что сейчас происходит на Украине это и есть настоящая Европа. Трындец, приплыли!

      0
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 3 ноября 2015, 14:16

      Этим ведь зверькам-националюжкам не понять. УВЕРЕН, СКОРО БУДЕТ ПРЕЦЕДЕНТ

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 3 ноября 2015, 12:55

      А где же штрафы? Дисквалификация стадиона? Матчи без зрителей?
      Где наказание?

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 ноября 2015, 12:21

      Где кстати хваленые Headhunters?топовая же европейская фирма была

      0
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 3 ноября 2015, 12:17

      И вообще вроде бы последнее предупреждение уже было

      3
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 3 ноября 2015, 12:12

      Помешались уже совсем на своём национализме,,,

      5
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 3 ноября 2015, 11:42

      Хохлы проклятые

      4
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