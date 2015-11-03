«Севилья» - «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

«Севилья» уступила «Манчестер Сити» в предыдущем матче со счетом 2:1. Сегодня испанцам нельзя проигрывать – в этом случае обладатель трофея Лиги Европы может прекратить борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Севилья" - "Манчестер Сити", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.