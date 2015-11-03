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    Корнеев: «Никакого допинга в сборной России во время Евро-2008 не было»

    Экс-тренер сборной Росии Игорь Корнеев, который входил в штаб Гуса Хиддинка на Евро-2008, опроверг обвинения немецкого журналиста Томаса Кистнера в том, что игроки во время европейского первенства употребляли допинг.

    "Эти заявления - полный бред, никакого допинга не было. Если человек позволяет себе подобные высказывания, то можно заставить его ответить за них. Наша команда была великолепно готова к чемпионату Европы, тренерскому штабу удалось вывести наших игроков на пик формы к матчу с голландцами. И необходимо отметить, что после каждого матча любого игрока могут "выцепить" и отправить на допинг-контроль. Так и было на Евро. Допинг-контроль на том турнире был более чем серьезный - как и на других соревнованиях высочайшего ранга, например, в Лиге чемпионов. Повторюсь, слова этого журналиста - это полный бред", - сказал Корнеев.

    Источник: ТАСС

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    03.11.2015 10:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 ноября 2015, 11:17

      Пиарить себя журналист умеет, но и по рогам за такое можно получить

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