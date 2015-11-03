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    Левандовски: «Сделаю все, чтобы забить «Арсеналу»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился своими ожиданиями перед матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, который состоится в среду на «Альянц Арене».

    «В последних двух играх я не забивал. Конечно, я хочу забить «Арсеналу». Сделаю все для этого. Нам очень нужны очки, должны показать, что у нас лучшая команда. Если мы будем сконцентрированы и проявим характер, то наши шансы на победу возрастут», - заявил Левандовски.

    Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 2:0 в пользу «канониров».

    Источник: Goal.com

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    03.11.2015 09:08
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