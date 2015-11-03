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    Дьяков: «Ростов» заслужил второе место, видна рука Бердыева»

    Защитник «Динамо» Виталий Дьяков после матча с «Ростовом» (0:1), за который он выступал ранее, совершил круг почета перед болельщиками донской команды.

    «Меня переполняли эмоции. «Ростов» - родная для меня команда, люблю местных болельщиков. Здесь я многое пережил. Свист с трибун? Это просто эмоции. Я все понимаю, все-таки сейчас Дьяков - футболист «Динамо». После игры мы все-таки простились с болельщиками нормально», - заявил Дьяков.

    Кроме того, динамовец считает, что «Ростов» заслуженно занимает второе место в турнирной таблице.

    «Команда набрала ход, забралась на второе место. Видно рука Бердыева. Все честно, ребята заслужили», - добавил Дьяков.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2015 08:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:47

      Бердыев-специалист с большой буквы!

      0
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      Рейтинг: +22

      1d2i0m9o8n8 3 ноября 2015, 10:42

      Бердыева в челси!!!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 3 ноября 2015, 10:14

      Виталик вернись в Ростов!!!

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 3 ноября 2015, 09:41

      ростов обязан в еврокубках закончить

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 ноября 2015, 09:06

      В игре за Динамо-после игры за Ростов.Виталику уважуха

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