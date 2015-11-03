«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайетд» и ЦСКА после трех туров Лиги чемпионов имеют идентичные показатели. Победа на «Олд Траффорд» даст одной из команд большое преимущество в борьбе за выход из группы.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!