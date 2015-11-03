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    Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» спасло то, что оставили Де Хеа»

    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что главный тренер команды Луи ван Гаал не подходит на эту роль.

    - Мойесу, считаю, не дали доработать. А ван Гал, конечно, специалист хороший, но не для “МЮ”. Второй сезон он говорит, что идет перестройка - но не понимаю, чего он добивается. Такое впечатление, что он сам не знает. Отказывается от таких футболистов, как Ди Мария, Фалькао, ван Перси... При том что нет креативных игроков. С флангов атаковать некому, и Руни на сухом пайке. Сколько игр смотрел - все больше прихожу к выводу, что “МЮ” спасло то, что оставили де Хеа.

    - Покупать Марсьяля за 80 миллионов евро - безумие?

    - Наверное, от безысходности - потому что к концу трансферного окна в атаке никого не было.

    - Лично знакомы с ван Галом?

    - Один раз встречался. В Тбилиси, на прощальном матче Шоты Арвеладзе, с которым мы играли за “Рейнджерс”. Ван Гал был тренером сборной мира, за которую я и выступал. Были и де Буры, и другие голландцы, с кем они играли в “Аяксе”. Своеобразный человек.

    - Надутый?

    - Показался мне немного надменным - даже в таких обстоятельствах, не предполагавших напряженности. Мало улыбается, как будто у него все время какие-то проблемы, и кто-то в чем-то виноват. Воспринял ту игру как очень серьезную, в которой нужно было сборную Грузии обязательно обыграть. Настрой был таким, что ван Гал и там со своей вечной папкой ходил и во время игры, глядя на поле, что-то записывал! Для меня это дико.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.11.2015 07:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 ноября 2015, 13:05

      кто такой Канчельски?

      -1
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      Рейтинг: +12464

      Вомбат 3 ноября 2015, 12:24

      "Отказывается от таких футболистов, как Ди Мария, Фалькао, ван Перси". Странный упрек. Из этих игроков в порядке только ди Мария, но ему не понравилась жизнь в Англии, и тут уж ван Гал ни при чем. А уж сравнивать ван Гала с Мойесом (7-е место при разваленной старой игре и без каких-либо новых игровых идей)! Тут Петросян с Задорновым отдыхают. Канчельскис был хорошим игроком, но не делайте из него эксперта.

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