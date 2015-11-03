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    Шевченко: «Анчелотти – не Моуринью, у него всегда хорошие отношения с футболистами»

    Экс-форвард «Челси» Андрей Шевченко считает Карло Анчелотти подходящей кандидатурой на смену португальцу Жозе Моуринью.

    «Анчелотти сам был футболистом в отличие от Моуринью и сделал большую карьеру. Это отличный специалист и великолепный человек. У него всегда хорошие отношения с футболистами, и я не был исключением», - приводит слова Шевченко

    Отметим, Шевченко успел поработать под руководством обоих тренеров. Ранее Анчелотти заявил, что пока не готов возглавить «Челси».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    03.11.2015 07:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 ноября 2015, 13:06

      да, до Анчелотти моуру как до Киева рачки.

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