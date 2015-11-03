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    Руководство «Спартака» хочет за Промеса 30 миллионов

    "Спартак" готов расстаться с нападающим Квинси Промесом за 30 миллионов евро. Об этом в эфире канала "Матч ТВ" рассказал комментатор Нобель Арустямян.

    Ранее интерес к Промесу проявляли "Бавария" и "Ювентус", а клубы из АПЛ предлагали за футболиста около 20 миллионов евро. По словам Арустамяна, руководство "Спартака" считает, что игрока можно продать за 30 миллионов.

    Согласно информации Transfermarkt, стоимость Промеса составляет 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне РФПЛ нападающий принял участие во всех 14-ти матчах "Спартака" и забил в этих играх семь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2015 01:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 ноября 2015, 10:04

      Продадут и вообще не кому будет вытягивать мясных

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 ноября 2015, 09:10

      Промеса продадут-конец

      0
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 3 ноября 2015, 03:28

      Ну за 30 его хрен продадут..не стоит он пока столько. 20 ещё может выгореть но не более.

      0
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      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 3 ноября 2015, 02:35

      Да, давайте, продавайте, тогда вообще матчи можно будет не смотреть.
      Так, в конце сезона, турнирную таблицу проглядеть и все.

      4
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Biatlon1st 3 ноября 2015, 09:04

      Да и то,посмотреть финальную таблицу ФНЛ где находится Спартак.

      0
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