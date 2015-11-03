Мини-футбол. АЛГА «Башнефть» возглавляет таблицу дивизиона «Урал»

В воскресение в екатеринбургском манеже "ВИЗ-Синара" завершился розыгрыш 1-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги дивизиона "Урал". Соревнования стартовали 28 октября и радовали уральских любителей мини-футбола на протяжении пяти дней. Старт в уральском дивизионе взяли восемь коллективов, в числе которых дублирующие составы "Синары" и "Сибиряка", "Кристалл" из Бердска, клуб "Ревда", армейский коллектив СКА Елань, уфимская АЛГА "Башнефть", трехкратный победитель Золотой лиги проекта "Мини-футбол – в вузы" Уральский государственный горный университет и еще одни студенческий коллектив из Екатеринбурга, представляющий Уральский государственный лесотехнический университет.

Успешнее всех в обновленной Высшей лиге взяли старт "нефтяники" из Уфы. Подопечные Марата Абжалимова одержали победы во всех четырех поединках тура, единолично возглавив турнирную таблицу. Следом расположились дублеры "Синары", допустившие лишь одну осечку, разойдясь миром с "Кристаллом". Замкнули тройку лидеров сами представители Бердска. По шесть очков значатся в активе "Сибиряка-д" и "Ревды". Три на счету УГГУ. Замыкают турнирную таблицу пока так и не познавшие вкуса побед СКА Елань и УГЛТУ, имеющие в своем активе лишь по одному баллу благодаря ничейному результату в очном противостоянии.

Высшая лига Дивизион "Урал". 1-й тур.

УГГУ (Екатеринбург) – УГЛТУ (Екатеринбург) - 5-2 (1-1)



Сибиряк-Д (Новосибирск) – Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) - 3-4 (1-1)

УГГУ (Екатеринбург) – Ревда (Ревда) - 1:6 (1:2)

УГЛТУ (Екатеринбург) – СКА Елань (Камышловский район) - 5:5 (1:4)

Сибиряк-Д (Екатеринбург) – УГГУ (Екатеринбург) - 5:3 (2:2)

Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) – Кристалл (Бердск) - 5:5 (3:2)

СКА Елань (Камышловский район) - Кристалл (Бердск) - 3:7 (0:3)

Алга-Башнефть (Уфа) - Сибиряк-Д (Екатеринбург) - 6:1 (5:1)

Ревда (Ревда) - СКА Елань (Камышловский район) - 7:5 (2:1)

УГЛТУ - Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) - 3:8 (0:4)

Сибиряк-Д (Новосибирск) - СКА Елань (Камышловский район) - 7:3 (3:1)

АЛГА Башнефть (Уфа) - Ревда (Ревда) - 8:2 (4:1)

УГЛТУ (Екатеринбург) - АЛГА Башнефть - 2:5 (1:3)

УГГУ (Екатеринбург) - Кристалл (Бердск) - 1:7 (0:3)

Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) - Ревда (Ревда) - 6:1 (1:0)

АЛГА Башнефть ( Уфа) - Кристалл (Бердск) - 5-3 (3-1)

Положение команд после 1-го тура:

1. АЛГА Башнефть (Уфа) – 12 (4 игры)

2. Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) – 10 (4)

3. Кристалл (Бердск) – 7 (4)

4. Сибиряк-д (Новосибирск) – 6 (4)

5. Ревда (Ревда) – 6 (4)

6. УГГУ (Екатеринбург) – 3 (4)

7. СКА Елань (Камышлов) – 1 (4)

8. УГЛТУ (Екатеринбург) – 1 (4)

Второй тур будет сыгран во второй половине декабря с 18 по 20 число в г. Ревда (сыграют "Ревда", "Сибиряк-д", "Кристалл" и УГЛТУ) и с 25 по 27 декабря в Уфе (сыграют АЛГА "Башнефть", "Синара-ВИЗ-д", СКА Елань и УГГУ). Второй тур подведет черту первому кругу Первенства России в Дивизионе "Урал".