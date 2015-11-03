Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мини-футбол. АЛГА «Башнефть» возглавляет таблицу дивизиона «Урал»

Мини-футбол. АЛГА «Башнефть» возглавляет таблицу дивизиона «Урал»

3 ноября 2015, 00:43

В воскресение в екатеринбургском манеже "ВИЗ-Синара" завершился розыгрыш 1-го тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги дивизиона "Урал". Соревнования стартовали 28 октября и радовали уральских любителей мини-футбола на протяжении пяти дней. Старт в уральском дивизионе взяли восемь коллективов, в числе которых дублирующие составы "Синары" и "Сибиряка", "Кристалл" из Бердска, клуб "Ревда", армейский коллектив СКА Елань, уфимская АЛГА "Башнефть", трехкратный победитель Золотой лиги проекта "Мини-футбол – в вузы" Уральский государственный горный университет и еще одни студенческий коллектив из Екатеринбурга, представляющий Уральский государственный лесотехнический университет.

Успешнее всех в обновленной Высшей лиге взяли старт "нефтяники" из Уфы. Подопечные Марата Абжалимова одержали победы во всех четырех поединках тура, единолично возглавив турнирную таблицу. Следом расположились дублеры "Синары", допустившие лишь одну осечку, разойдясь миром с "Кристаллом". Замкнули тройку лидеров сами представители Бердска. По шесть очков значатся в активе "Сибиряка-д" и "Ревды". Три на счету УГГУ. Замыкают турнирную таблицу пока так и не познавшие вкуса побед СКА Елань и УГЛТУ, имеющие в своем активе лишь по одному баллу благодаря ничейному результату в очном противостоянии.

Высшая лига Дивизион "Урал". 1-й тур.

УГГУ (Екатеринбург) – УГЛТУ (Екатеринбург) - 5-2 (1-1)

Сибиряк-Д (Новосибирск) – Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) - 3-4 (1-1)

УГГУ (Екатеринбург) – Ревда (Ревда) - 1:6 (1:2)

УГЛТУ (Екатеринбург) – СКА Елань (Камышловский район) - 5:5 (1:4)

Сибиряк-Д (Екатеринбург) – УГГУ (Екатеринбург) - 5:3 (2:2)

Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) – Кристалл (Бердск) - 5:5 (3:2)

СКА Елань (Камышловский район) - Кристалл (Бердск) - 3:7 (0:3)

Алга-Башнефть (Уфа) - Сибиряк-Д (Екатеринбург) - 6:1 (5:1)

Ревда (Ревда) - СКА Елань (Камышловский район) - 7:5 (2:1)

УГЛТУ - Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) - 3:8 (0:4)

Сибиряк-Д (Новосибирск) - СКА Елань (Камышловский район) - 7:3 (3:1)

АЛГА Башнефть (Уфа) - Ревда (Ревда) - 8:2 (4:1)

УГЛТУ (Екатеринбург) - АЛГА Башнефть - 2:5 (1:3)

УГГУ (Екатеринбург) - Кристалл (Бердск) - 1:7 (0:3)

Синара-ВИЗ-Д (Екатеринбург) - Ревда (Ревда) - 6:1 (1:0)

АЛГА Башнефть ( Уфа) - Кристалл (Бердск) - 5-3 (3-1)

Положение команд после 1-го тура:

1. АЛГА Башнефть (Уфа) – 12 (4 игры)

2. Синара-ВИЗ-д (Екатеринбург) – 10 (4)

3. Кристалл (Бердск) – 7 (4)

4. Сибиряк-д (Новосибирск) – 6 (4)

5. Ревда (Ревда) – 6 (4)

6. УГГУ (Екатеринбург) – 3 (4)

7. СКА Елань (Камышлов) – 1 (4)

8. УГЛТУ (Екатеринбург) – 1 (4)

Второй тур будет сыгран во второй половине декабря с 18 по 20 число в г. Ревда (сыграют "Ревда", "Сибиряк-д", "Кристалл" и УГЛТУ) и с 25 по 27 декабря в Уфе (сыграют АЛГА "Башнефть", "Синара-ВИЗ-д", СКА Елань и УГГУ). Второй тур подведет черту первому кругу Первенства России в Дивизионе "Урал".

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
3
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
13:51
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
9
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
8
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
15
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
8
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Все новости
Все новости
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
1
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
8
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
15
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
8
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
11:47
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
11:25
5
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
3
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
4
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
3
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
8
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
2
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
09:24
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+