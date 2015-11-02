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    Микел: «Все игроки поддерживают Моуринью»

    Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг главного тренера команды Жозе Моуринью.

    «Все мы поддерживаем нашего тренера, в этом нет сомнений. Мы усердно трудимся на тренировках. Если кто-то и может исправить положение, то это Моуринью. В прошлом сезоне мы выиграли АПЛ и Кубок лиги. Жозе знает «Челси» лучше, чем любой другой тренер. Он самый успешный наставник «Челси» в истории», - говорит Микел.

    Футболист уверен, что под руководством португальца лондонцы сумеют добиться нужных результатов.

    «Моуринью делает все возможное. Сейчас наше положение не такое, как бы нам хотелось, и поэтому нашлись недоброжелатели, которые хотели бы, чтобы он ушел. В раздевалке все считают, что Жозе под силу изменить нынешнюю ситуацию. Результаты придут – это вопрос времени».

    Напомним, ранее появлялась информация, что Эдер Азар не желает играть под руководством Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    02.11.2015 23:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 3 ноября 2015, 13:07

      нуда нуда, самый успешный только пожалуй ДиМатео )).

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