Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Халк полетит в Лион

    Нападающий «Зенита» Халк может принять участие в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Лиона». Об этом сообщил в эфире канала «Матч ТВ» комментатор Геннадий Орлов.

    По словам Орлова, бразилец провел полноценное тренировочное занятие в общей группе игроков и полетит в Лион с командой.

    Напомним, что в матче Кубка России против «Тосно» (5:0) Халк пострадал от болезненного удара по ногам и был заменен на 20-й минуте встречи. После этого футболист пропустил игру 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0).

    В нынешнем сезоне нападающий отметился семью забитыми мячами и 13-ю результативными передачами в РФПЛ, а также записал на свой счет три гола и два голевых паса в играх Лиги чемпионов.

    Матч «Лион» - «Зенит» состоится в среду 4 ноября. Начало – в 22.45.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2015 23:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11