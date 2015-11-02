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    Роналду: «Я могу уйти из «Реала»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал слухи о своем возможном уходе из мадридского клуба.

    "Могу ли я уйти из «Реала»? Почему нет? Сейчас я играю в Мадриде, но в футболе никогда не знаешь, что может произойти. Нужно делать то, что делает тебя счастливым. Никто не знает, что случится завтра», - говорит Роналду.

    Напомним, ранее появлялась информация о том, что протугалец может покинуть "Реал" летом 2016 года. В услугах игрока заинтересован "ПСЖ". Согласно Transfermarkt, стоимость Роналду составляет 120 миллионов евро.

    Источник: Kicker.de

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    02.11.2015 23:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 5 ноября 2015, 21:12

      Есть только один игрок из ныне играющих, который точно никуда не уйдет из своего клуба: Франческо Тотти!

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 3 ноября 2015, 08:20

      он куда угодно побежит, стоит купюрами похрустеть

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 3 ноября 2015, 08:04

      "Почему нет" и "я могу уйти" такие разные фразы

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Hala Madrid 3 ноября 2015, 08:05

      так всегда скажет одно а раздуют

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