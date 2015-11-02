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    «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком «Лестера»

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что ясность по вопросу трансфера Мареза наступит в ближайшие недели, и футболист может быть продан уже в зимнее трансферное окно.

    Марез перешел в «Лестер» из «Гавра» в 2014 году за 400 тысяч евро. Сейчас же, как утверждает Transfermarkt, игрок стоит 10 миллионов.

    В нынешнем сезоне алжирец десять раз выходил на поле в матчах АПЛ. В этих играх он отметился семью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

    Источник: Francefootball

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    02.11.2015 22:38
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